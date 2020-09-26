Diyarbakır'da 1,7 ton esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı yapanların ve onları saklayanların bağlantısını ortaya çıkarmak ve uyuşturucu bulmak amacıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında , Lice köyü, Şakan mezrası Miaran ve Kılaraş kırsalında başlatılan narko terörle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda 1 ton 184 kilosu toz, 540 kilo esrar, toplam 1 ton 724 kilo kenevir, 587 bin 704 kök kenevir bitkisi ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilirken, açıklamada 5 şüpheli gözaltına alındı, kenevir bitkilerinden numune alındıktan sonra bitkilerin imha edildiği, esrarın koruma altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgemizdeki vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için terör ve narko terörle mücadelemiz artan kararlılıkla devam edecek." diye söylendi.