Diyarbakır'a Mega Hastane yer teslimi tamam

Dicle Üniversitesi tarafından hayata geçirilecek 600 yataklı hastane projesinde yer teslimi yapıldı.

Dicle Üniversitesi tarafından yapılacak ve bölgenin uzun yıllardır hayata geçmesini beklediği hastane projesinfe önemli bir adım daha atıldı.

Hastane için yer teslimi yapıldı.

Üniversite kampüsü içerisinde inşa edilecek ve yaklaşık 105 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastane ile bölgenin sağlık altyapısının önemli ölçüde güçlendirilmesi hedefleniyor.



GÖZLER İNŞAAT AŞAMASINDA

Proje kapsamında yer tesliminin ardından inşaat çalışmalarına başlanacak olup, yapım sürecinin başlamasıyla birlikte hastanenin 1370 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Modern donanımı ve yüksek yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan hastanenin, Diyarbakır başta olmak üzere bölge illerine önemli katkılar sunması ve sağlık hizmetlerinde kalite ile erişilebilirliği artırması hedefleniyor.