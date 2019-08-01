Diyarbakır takımları dostluk maçı yapmayı planlıyor

Diyarbakır’da taraftarlar, kenti profesyonel liglerde temsil eden Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor’un dostluk maçı yapmasını istiyor.

Diyarbakır’da taraftarlar, kenti profesyonel liglerde temsil eden Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor bugüne kadar dostluk ve hazırlık maçlarında karşılaşmadı. Kentteki spor kamuoyu ve taraftarlar, iki kulübün sezon öncesinde Yeni Diyarbakır Stadı’nda dostluk maçı yapmasını istiyor.Önceki gün çekilen lig fikstürüne göre ilk haftada Amed Sportif Faaliyetler evinde Sancaktepe Futbol Kulübü, Diyarbekirspor ise deplasmanda Nevşehir Belediyespor’la karşılaşacak. Yeni sezon hazırlıklarına Kocaeli ve Afyon’da kamp yaparak devam eden Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor’un lig öncesinde taraftarların huzurunda birlikte sezonu açarak özel maç yapmasının takımların motivasyonu için de iyi olacağı fikri hakim.