Diyarbakır DSİ Spor’un büyük başarısı

Diyarbakır DSİ Spor, son 10 yılda iki kez Türkiye şampiyonu oldu.

Süper Lig başta olmak üzere profesyonel liglere 25 oyuncu kazandırdı. Alt yapıda adeta yeni bir başarı hikayesi yazan Yeşil-Beyazlı kulüp, geride kalan sezonda da 6 yaş kategorisinde Diyarbakır şampiyonu olarak rekor üstüne rekor kırdı. Alt yapı ve tesisleşmeye yaptığı yatırımların meyvelerini alan Diyarbakır DSİ Spor, son 10 yılda bölge futbolunda marka oldu, Türk futbolunda da ismi ön plana çıkan kulüpler arasına girmeyi başardı. Her sezon Diyarbakır’da yaş kategorilerinde şampiyon olup bölgede de rakipsiz hale gelen DSİ Spor, Türkiye şampiyonalarında ya şampiyon oluyor ya da ilk 4 arasına girerek başarı hanesine yeni sayfalar ekliyor. Geçmiş yıllarda U15 ve U16 kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olan DSİ Spor, U15’te bir kez Türkiye ikincisi, U19’da bir kez Türkiye üçüncüsü ve bir kez Türkiye dördüncüsü, U17’de Türkiye dördüncüsü olmayı da başardı.

DSİ Spor, geride kalan sezonda Diyarbakır’daki yaş kategorisi genç liglerinde 6 şampiyonluk kazandı. U19, U17, U16, U15, U14 ve U12 liglerinde rakiplerine geçit vermeyerek kupa koleksiyonlarına yenilerini ekledi. Bu başarı profesyonel liglere gönderilen futbolcu sayılarına da yansıdı. Son 10 yılda Süper Lig başta olmak üzere 25 futbolcu DSİ Spor’dan profesyonel liglere gitti. Bu sezon da DSİ Sporlu birçok genç futbolcunun profesyonel kulüpler tarafından değerlendirileceği kaydedildi.