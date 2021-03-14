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Aktüel Diyarbakır annelerinden evlatlarına çağrı
Aktüel

Diyarbakır annelerinden evlatlarına çağrı

Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan acılı aileler dağa kaçırılan çocuklarına "teslim" olun" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 16:05:00 -
Diyarbakır annelerinden evlatlarına çağrı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 559. gününde devam ediyor.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için eyleme devam eden Nihal Çiftçi, oğlunu kaybettiği yerde aradığını söyledi.

Oğlunu HDP'nin götürdüğünü, bu nedenle evladını HDP'den istediğini kaydeden Çiftçi, oturma eylemini kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi. Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bütün dünyaya sesleniyorum. Yeter artık sesimizi duyun. Kulaklarını tıkayanlar var. Duysunlar artık bizi. İsyanımızı, içimizdeki acıyı duysunlar. Evladımın yaşadığını biliyorum. Seni oraya yakıştırmıyorum. Sen okuyup doktor olacaktın. Bana söz vermiştin. Orada elinde silah var. Beni mi, babanı mı öldüreceksin? Oğlum ne olur gel, devlete teslim ol. Seni bekliyoruz."

Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemi sürdüren anne Fatma Akkuş ise 6 yıldır kızının peşinde olduğunu aktardı.

Evladını her yerde aradığını ifade eden Akkuş, "Songül'üm Allah rızası için bir sesini duyur. 6 yıldır senin peşinde dolanıyorum. Kokunu, sesini özledim. Yeter artık bize bir ses ver. Gel teslim ol." dedi.

Eylem yapan annelere destek ziyaretleri de sürüyor. Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşayan bir grup kadın, anneleri ziyarete ederek desteklerini iletti.

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