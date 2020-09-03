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Gündem Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateş püskürüyor?
Gündem

Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateş püskürüyor?

Mehmet Özmen Diyarbakır’a gitti ve HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren annelere mikrofon uzattı. Evlatlarına kavuşmayı umut eden anneler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ateş püskürdüler. Peki, ama neden bu kadar tepki gösteriliyor?

Yeniakit Publisher
2020-09-03 19:35:00 - 2020-09-04 00:49:41
Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateş püskürüyor?

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Gazeteci Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.

Canlı Yayını İzlemek İçin:

 

 

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Yorumlar

osmanli

Soruya bir bakalim. Diyarbakir anneleri kilictaroglu ve aksenere neden ates purkurdu? Cevap; kardesim sen bu ulkede yasamiyormusun? mardan mi geldin? ulkedeki her vatansever, her akli basinda insan bunlara ates purkuruyor. Nicin mi? her ikisininde bu ulke lehine yapriklari hic ama hic birsey yok. Hep ulke alehtari isler yaparlar, yani vatan, halka, millet ihanet ederler ve zerrece uzuntu duymazlar. Bunun manasi Diyarbakir Annneleri gercek vatanseverlerdir. Biz kendimzi duzletmedigimiz muddetce Allah bize yardim etmez. vatana ihanet edene; sen bu vatana ihanet ettin diyebilmeliyiz. Nasil mi? sandikta bunlari sandiga gomerek. bukadar basit.
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Ulvi

Çocuklarını dağa Hdp kaçırdı.HDP´nin ittifak ortaklarına ateş püskürmeyecek de banamı püskürecek.Kendisine Milliyetçi ülkücüyüm diyen İyi partililerin takkeyi önüne koyup düşünmesi lazım.Hala kaldıysa...
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