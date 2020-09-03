Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateş püskürüyor?
Mehmet Özmen Diyarbakır’a gitti ve HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren annelere mikrofon uzattı. Evlatlarına kavuşmayı umut eden anneler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ateş püskürdüler. Peki, ama neden bu kadar tepki gösteriliyor?
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Gazeteci Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.
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