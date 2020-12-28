  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı
Aktüel

Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı

Anne Cennet Kabaklı: - "Oğlumun yüzünü, şeklini unuttum. Oğlumun geleceğini, gençliğini, özgürlüğünü çaldılar"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:15:47 -
Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 483'üncü gününde devam etti.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'a kavuşmak için oturma eylemi yaptığını belirterek, "Evlatlarımız gelene kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz." diye konuştu.

Evladına seslenen Arslan, "Kızım beni görüyorsa, duyuyorsa gelsin, güvenlik güçlerimize teslim olsun." dedi.

Annelerden Cennet Kabaklı ise oğlunun 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirterek, "Oğlumu HDP ve PKK kaçırdı. Versinler evladımı. 6 yıldan beri oğluma hasret kaldım. Oğlumun yüzünü, şeklini unuttum. Oğlumun geleceğini, gençliğini, özgürlüğünü çaldılar." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Toplu mezarlar yetmeyecek" diyen Bingür Sönmez'den yeni provokasyon: Aşı olmayan vatan hainidir!

Koronavirüs pandemisi sürecinde halkı kışkırtan açıklamalarıyla tepki çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, aşı olmayanları vatan haini ilan etti. ..
Asırlık çınardan çarpıcı sözler: Erdoğan Türk dünyası için bir şans
Gündem

Asırlık çınardan çarpıcı sözler: Erdoğan Türk dünyası için bir şans

Balkan Türklüğünün asırlık çınarı Osman Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Türk dünyasının büyük şansı. Onun sayesinde Türkiye lider ülke" ..
Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı! Vaka sayıları gün be gün azalıyor
Gündem

Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı! Vaka sayıları gün be gün azalıyor

27 Aralık 2020 Pazar gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay