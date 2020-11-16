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Aktüel Diyarbakır anneleri evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor
Aktüel

Diyarbakır anneleri evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor

Anne Gülbahar Teker: - "Oğlumu almadan gitmiyorum" - Baba Celil Begdaş: - "Bizim evimiz yıkıldı, başkasının evi yıkılmasın. Herkes çocuğuna sahip çıksın"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:35:09 -
Diyarbakır anneleri evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 441'inci gününe girdi.

6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker için Muş'tan gelerek oturma eylemi yapan anne Gülbahar Teker, 10-11 yaşlarında çocukların dağa kaçırıldığını belirterek, evlatlarına kavuşmak istediklerini söyledi.

"Oğlumu almadan gitmiyorum. Bu PKK bitsin. Bizden, bu çocuklardan ne istiyorsunuz?" diyen Teker, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Teker, "Kaçıp, gelin. Hepiniz gelin, teslim olun. Teslim olmazsan hakkımı helal etmeyeceğim sana. Gel teslim ol oğlum, artık yeter." dedi.

Baba Celil Begdaş da 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü ifade ederek, 18 aydır evladı için nöbette olduğunu aktardı.

Bütün zorluklara rağmen eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Begdaş, "Bu çocukların okul okuması gerekirdi. Bizde de hata var. Çocuklarımıza sahip çıkamadık. Teslim olanlardan 20'si çadırdaki ailelerin evlatları." ifadelerini kullandı.

Begdaş, vatandaşlara seslenerek, "Bizim evimiz yıkıldı, başkasının evi yıkılmasın. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Çocuklarını takip etsinler. Çocukları kimlerle geziyor, baksınlar. Kesinlikle çocuklarına sahip çıksınlar." şeklinde konuştu.


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