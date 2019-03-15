Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi’nde play-off heyecanı
Diyarbakır 1.15 Mart 2019 Cuma 13:03
Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi’nde play-off müsabakaları başlıyor.
Şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor ile Çüngüş Gençlikspor ilk hafta müsabakasında kozlarını paylaşacak. Normal lig sezonunda A ve B gruplarında ilk 3’e girentoplam 6 takımın yükseldiği play-off maçları tek devreli lig usulünegöre yapılacak. 5 haftalık periyodun sonunda ilk 2 sırayı alan takımlar Süper Amatör Futbol Ligi’ne yükselecek.
B grubunu ikinci sırada tamamlayan Diyarbakırspor, aynı grubu lider bitiren Çüngüş Gençlikspor’la play-offun ilk haftasında karşılaşacak. İlk haftada ayrıca Çamlıca Gençlikspor-Kocaköy Gençlikspor ve Diyarbakır Futbol Kulübü-Licespor karşılaşmaları yapılacak.
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