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Aktüel Diyanet’ten pandemi sürecinde hac ve umre tedbirleri kitapçığı
Aktüel

Diyanet’ten pandemi sürecinde hac ve umre tedbirleri kitapçığı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hac ve umre organizasyonlarının planlanmasında ve icrasında ortaya çıkan süreci anlatmak için “Pandemi Sürecinde Hac ve Umre Organizasyonunda Alınan Tedbirler” isimli kitapçık hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:25:00 -
Diyanet’ten pandemi sürecinde hac ve umre tedbirleri kitapçığı

Alınan tedbirler, umreden dönenlerin karantina süreçleri, hac için kayıt yaptıranlara yönelik uygulamaların yer aldığı kitapçıkta tedbirlere ilişkin şu bilgiler verildi: "Önceden umre ibadeti yapmak için kayıt yaptıran ama salgın sebebiyle umreye gidemeyen vatandaşlarımızın, özellikle 65 yaş üstü ve sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ücret iade işlemleri evlerinde gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında hac ibadetinin yapılıp yapılamayacağı hususunda Suudi Arabistan'ın ilgili makamları ve İslam ülkeleri Hac ve Umre Bakanları/Diyanet İşleri Başkanları ile istişarelerde bulunulmuştur. Salgının bu şekilde seyretmesi halinde hac ibadetinin yapılamayacağı öngörülerek hac ücretlerinin 2. ve 3. taksitleri ertelenmiş, hacı adaylarının ve hacı adaylarına rehberlik yapacak görevlilerimizin eğitimleri iptal edilmiştir."

Kitapçıkta, Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlere dair yayımlanan genelgelere, hazırlanan afiş ve broşürlere, mart ayında umreden dönen vatandaşların takibi ve karantina süreçlerine, resmi makamlarla gerçekleştirilen görüşmelere dair bilgi ve belgelere de yer verildi.

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