Diyanet'ten 'çizgi film' eleştirilerine cevap: Olaylara İslami açıdan bakmayanlar bizi hedef gösteriyorlar!

Taha Emre Özdemir Ankara

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, Diyanet'i yapılan 'çizgi film' uyarısı üzerinden eleştirenlere cevap verdi. "Diyanet İşleri Başkanlığı son birkaç zamandır önemli toplumsal meselelere dikkat çekmeye başladı." diyen Mehmet Kapukaya, "Biz bu gerçekleri tartışma açmak için değil halkımızın önemli konuları öğrenmesi için açıklıyoruz. Bu açıklamaları yaparken de gelecek eleştirileri önceden göğüslüyoruz. Bizim gündeme getirdiğimiz hususlar İslami açıdan dikkatle incelendiği zaman tepki yerine taktir toplamalı. İslami açıdan bakmadıkları için bu eleştirileri alıyoruz. Maalesef birtakım konulara suskun kaldığımız zaman halkımızı FETÖ ve benzeri örgütler etkisi altına alıyor." ifadelerini kullandı.

"Kur'an-ı Kerim'de çocuklarımızı korumamız gerektiği yönünde emir var." ifadesini kullanan Kapukaya, şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından gayet yerinde ve önemli tespitler yapılmıştır. Bu tespitler neticesinde de ailelere tehlike konusunda dikkat çekiliyor. Bir Ayet-i Kerime'de, 'Ey iman edenler. Kendinizi, çoluk çocuğunuzu ateşten koruyunuz.' buyuruyor. Burada bahsedilen ateşin içinde; kötülük ve şiddet de var. Bunlar yavfrularımızı gerçek ateşe götüren eylemlerdir.

'Ahlak yapımız dejenere oluyor'

Çocuklar küçüklükten itibaren bu duygularla beslenirlerse büyüdüklerinde şiddet yanlısı olurlar. Bu durum bütün dünyayı bir şiddet sarmalı haline getirir. Ayrıca bu çizgi filmlerde geleneğe yabancılaştırma var. Birçok çizgi filmde Hristiyanlara, Yahudilere ait dini ritüeller mevcut. Çocuklar onların hareketlerini hayatlarında uygulamak istediklerinde biz onlara Müslüman olarak, 'Dinimize uygun değil.' uyarısını yapıyoruz. Çocuk o zaman 'Bizim dinimiz ne kadar kötü.' diyerek ekranda gördüğü dinlere sempati duyuyor hatta yönelimleri oraya dönüyor. Birçok ahlaki değerimiz çocukların gözünde dejenere oluyor. Çocuklarımız; sevgi, merhamet, paylaşma gibi duygularını kaybediyor."

'İslam dini şiddeti yasaklamıştır'

Eğer bir çizgi filmde şiddete yöneltme varsa bu yöne çekilen dikkati nasıl eleştirebilirsiniz? Bahsedilen çizgi film karakterlerinin elleri silahlı ve sürekli bir şiddet eğilimi içindeler. Bakın bizim dinimiz bir sevgi, barış dini. İslam dini bütün insanların sevgi ve barış içinde yaşamasını arzu eder. Dinimize göre savaş ancak olağanüstü durumlarda mübah olabilir. Bütün insanlar Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın çocuklarıdır. Dolayısıyla yeryüzündeki herkes kardeştir. Müslümanların dünyada sevgi, kardeşlik ve barışı egemen kılmak için çalışması gerekir. Maalesef birtakım çizgi filmlerde ana unsur bu değil. Tam tersine şiddete yönelik; öldürme, yaralama ve yok etme yönelimi var. Bu öldürme yok etmeler yerine getirildiği zaman oluşturulan bir kahramanlık algısı da mevcut. Çizgi filmlerin hedef kitlesi çocuklar. Televizyon ekranında bu şiddeti bir kahramanlık olan gören çocuğun geleceği nasıl yönlenir?

Geçen yıllarda İngiltere'de iki kız çocuğu bir kişiyi boğarak öldürdü. Yakalandıklarında, 'Neden öldürdünüz?' denildiği zaman dehşete düşüren şu cevabı veriyorlar: 'Biz bir insanın ölürken nasıl can verdiğini görmek istedik.' "