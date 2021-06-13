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Aktüel Diyanet'ten 2021 yılı hac ibadetine ilişkin açıklama
Aktüel

Diyanet'ten 2021 yılı hac ibadetine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle 2021 yılı içerisinde hac ibadeti için Türkiye’den hacı adaylarının kutsal topraklara gidemeyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 09:56:00 -
Diyanet'ten 2021 yılı hac ibadetine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle bu sene de hac ibadeti için sadece Suudi Arabistan'da yaşayan sınırlı sayıdaki hacı adayına izin verileceğini açıkladı. Bu karar sebebiyle 2021 yılı hac döneminde diğer ülkeler gibi ülkemizden de hac ibadeti için kutsal topraklara hacı adayı kabul edilmeyecektir. Konu ile alakalı detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

 
 
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