‘Diyanet'in işi millete Kur’an öğretmektir’

Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu’nda düzenlenen Türk Diyanet Vakıf-Sen Karabük-Bartın Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan Ünal, kamu çalışanı olarak görevlerinin millete hizmet etmek olduğunu söyledi.



Ünal, Diyanet çalışanı olarak milletin önünde oldukları için zor bir iş yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Kendi derdini bırakıp başkasının derdiyle dertlenerek zor bir iş yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında herkesin ve her kesimin hocası olarak bu millete yüce din İslam’ı anlatan, öğreten bir kurumdur. Bizim işimiz siyaset değildir. Bizim işimiz; bu millete Kur’an öğretmektir, bu millete yüce din İslam’ı anlatmaktır. Birileri bundan rahatsız oluyor.”