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Gündem Diyanet'in fetvası bu yıl da değişmedi(!): Milli piyango bileti almak haram
Gündem

Diyanet'in fetvası bu yıl da değişmedi(!): Milli piyango bileti almak haram

Milli piyango bileti almak haram mı? sorusu her yılbaşı öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Bu yıl da Diyanet'e yine milli piyango ile ilgili soru soruldu. Peki milli piyango bileti almak haram mı? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:09:00 - 2020-12-15 17:11:57
Diyanet'in fetvası bu yıl da değişmedi(!): Milli piyango bileti almak haram

Milli piyango bileti almak haram mı? sorusunu araştıran vatandaşlara Diyanet'ten cevap geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan yılbaşı öncesi öncesinde "Milli Piyango oynamak haram mı" sorusuna yanıt verdi.

Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık gecesi düzenleyeceği 100 milyon lira ikramiyeli büyük yılbaşı çekilişi öncesi akıllara yine aynı soru geldi. Her yıl olduğu gibi "şans oyunundan kazanılan para haram mı, Mili Piyango oynamak haram mı" soruları yine gündemde.

Peki milli piyango haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuyu merak edenlerin sorularına tek tek yanıt veriyor.

Mili piyango bileti haramdır

Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Piyango oynamanın haram olup olmadığını şu şekilde açıklıyor:

"Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları (Milli Piyango, loto, toto, at yarışı, kazı kazan ve benzeri), kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194)"

 

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