Diyanet kurbanlık fiyatı 2022 | Diyanet kurbanlık bedeli yurtiçi yurtdışı

Mübarek kurban bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları yakından araştırılmaya başlandı. Peki, kurban vekalet ücreti ne kadar Diyanet?

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Kurban bayramı yaklaşırken henüz kurbanlık almayanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurbanlık bedellerini araştırıyor. Başkanlık, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 2 bin 250, yurt dışında 1800 lira olarak belirledi.

Kurban pazarlarındaki fiyatlar ise illere göre ve kurbanlığın ağırlığına göre değişiyor. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 3 ila 5 bin lira arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların fiyatları ise 70 bin lirayı buluyor.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Toker, kurbanın insanlık tarihinde yaygın bir fiil olduğunu söyledi.

Kurbanın Müslümanların ritüellerinin değişmez bir parçası olduğunu belirten Toker, "İslam'da kurbanın asıl bağlamı hacdır. Yani kurban haccın bir parçasıdır. Nitekim kurbanlıkların kesilme günleri bunu açıkça ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Kurban kesmenin sünnet olduğunu anımsatan Toker, "Kurban, Müslümanlar için hem Allah'a bağlılığın hem de toplumsal birçok hikmetin sembolüdür. Kurbanın eti Allah'a ulaşmıyor, takvası ulaşıyor. Kurban eti insanlara ulaşıyor ve insanlar bu vesileyle dayanışma içerisine girmekte, sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmekte ve bu durum bir bayram olarak kutlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

İbadet olan kurbanın öncelikle kulun Allah'a bağlılığı anlamına geldiğini hatırlatan Toker, şunları söyledi:

"Birçok ibadette olduğu gibi kurbanda da ekonomik, ahlaki ve toplumsal boyutlar bulunmaktadır. Nitekim Allah Kur'an'da kurbanların ne etlerinin ne de kanlarının kendi katına ulaşmayacağını ancak takva hususunun ulaşacağını vurgulamıştır. Bu da şu anlama gelmektedir, kurban Allah için manevi ve sembolik bir anlam ifade etmektedir. Kurban kesilmesinin özellikle yoksulların doyurulması gibi sosyo-ekonomik bir boyutu bulunmaktadır. Böylelikle toplumsal bütünleşme için bir ortam oluşmaktadır."

Kurbanın toplumsal boyutlarıyla birlikte idrak edilen bir ibadet olduğunu aktaran Toker, "Bunun en belirgin boyutu bu ibadet vesilesiyle Kurban Bayramı'nın ortaya çıkmasıdır. Böylelikle bir tarafta Allah'a olan bağlılık ve yakınlaşma diğer taraftan insanın hemcinsleriyle bir araya gelip yakınlaşması ve dayanışması gerçekleşmiş oluyor." dedi.