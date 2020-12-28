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Aktüel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din görevlilerine "dijital ortamda eğitim" mesajı:
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din görevlilerine "dijital ortamda eğitim" mesajı:

"Toplumun bizlere her açıdan ihtiyacı olduğu bu salgın hastalık günlerinde dijital ortamları da düzenli kullanarak bıkmadan, usanmadan vaaz, irşad ve eğitim faaliyetlerimize devam edelim"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 14:06:38 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din görevlilerine "dijital ortamda eğitim" mesajı:

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlilerine mesajında, "Toplumun bizlere her açıdan ihtiyacı olduğu bu salgın hastalık günlerinde dijital ortamları da düzenli kullanarak bıkmadan, usanmadan vaaz, irşad ve eğitim faaliyetlerimize devam edelim." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Erbaş'ın din görevlilerine video mesajla seslendiği belirtildi.

Sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve tüm din görevlilerine gönderilen mesajda Erbaş, Hazreti Peygamber'in tüm insanlığa şahit, müjdeci, uyarıcı, hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten meneden davetçi olarak gönderildiğini hatırlattı.

Erbaş, din görevlilerinin de üstlendikleri hayra çağırma, iyiliği emretme, kötülükten menetme sorumluluklarıyla Hazreti Peygamber'in varisleri olduklarını söyledi.

Yeryüzü, İslam'ın ilk gönderildiği günlerde Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'e nasıl ihtiyaç duyuyorsa bugün de aynı ihtiyacın olduğunu belirten Erbaş, "Peygamberimiz insanlara dini mübini İslam'ı anlatmak, öğretmek ve kurtuluşa ulaşmalarına vesile olmak için gece gündüz demeden nasıl koştu ise biz de onun varisleri olarak koşalım." dedi.

Toplumun tüm kesimlerine ulaşmak için gayretlerin tüm mecralarda devam ettirilmesini isteyen Erbaş, "Özellikle çocuklar, gençler, aileler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bizlere her açıdan ihtiyacı olduğu bu salgın hastalık günlerinde sosyal medyayı ve dijital ortamları da düzenli kullanarak bıkmadan, usanmadan vaaz, irşad ve eğitim faaliyetlerimize devam edelim." şeklinde konuştu.

- "Şükrümüzü gayretimizle ve çalışmalarımızla gösterelim"

Erbaş, bu asrın imtihanının çok ağır olduğuna işaret ederek, "İnsanlığın bu imtihanı kazanmasında payımız olsun. Bunun için vazifemize olan bağlılığımızı, aşkımızı, heyecanımızı, samimiyetimizi hep canlı tutalım." ifadesini kullandı.

"Eğer şükrederseniz artırırım; nankörlük ederseniz azabım şiddetli olur." ayetini anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Şükrümüzü gayretimizle ve çalışmalarımızla gösterelim. Aksi halde yani bu vazifenin hakkını vermez isek hem dünyada hem de ahirette hesabı ve azabı ağır olur. Allah Resulü'nün bize bıraktığı iki emanet olan Kur'an ve sünnet rehberliğinde iyiliği emrederek ve kötülükten menederek hayra çağıralım. Öyle çalışalım ki sorumlu olduğumuz kimselere, 'Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?' diye sorduğumuzda tıpkı ashab-ı kiramın Peygamberimize cevabı gibi muhatap kitlemizden 'Vazifeni hakkıyla yerine getirdin diye şehadet ederiz hocam.' cevabını alabilelim ve biz de imtihanı kazanabilelim.

Bu vesileyle salgın hastalığa yakalanan hocalarımıza acil şifa, vefat edenlere Allah'tan rahmet, mukaddes vazifenizde hepinize başarı diliyorum."

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