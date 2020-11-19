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Aktüel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslam, barış dinidir"
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslam, barış dinidir"

- "İslam, barış dinidir. Biz sadece yaşadığımız yerlerde değil, tüm İslam aleminde ve tüm insanlığın barış içerisinde yaşamasını arzu ediyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 20:54:55 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslam, barış dinidir"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile görüşmesinde, "İslam, barış dinidir. Biz sadece yaşadığımız yerlerde değil, tüm İslam aleminde ve tüm insanlığın barış içerisinde yaşamasını arzu ediyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkilere değinen Erbaş, iki ülke arasında din eğitimi, din hizmetleri alanındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Erbaş, Afganistan'daki barış sürecini anımsatarak, "Dinimiz İslam, barış dinidir. Biz sadece yaşadığımız yerlerde değil, tüm İslam aleminde ve tüm insanlığın barış içerisinde yaşamasını arzu ediyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İslam'ın, yeryüzünden kötülükleri ortadan kaldırmak ve insanları huzur içerisinde yaşatmak için gönderilen bir din olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Medeniyetimizde farklı inançlardan, farklı mezheplerden, farklı ırklardan milyonlarca insan asırlarca barış içerisinde yaşamıştır. Bizim medeniyetimiz böyle bir medeniyettir. Bunun en büyük örneğini Medine İslam Devleti'nde İslam Peygamberi Hz. Muhammed Efendimiz Medine Sözleşmesi ile göstermiş, yerine getirmiş ve bütün insanlığa miras bırakmıştır."

İslam dininin denge dini olduğunu ve yeryüzünde insanlar arasında adaleti, ihsanı, infakı gerçekleştirmek için gönderildiğini vurgulayan Erbaş, "Adaletin olduğu yerde barış olur, adaletin olmadığı yerde zulüm olur. İnşallah bütün Müslümanlar olarak bunun için gayret ederiz, çalışırız. Bu çalışmamızdan sadece Müslümanlar değil gayrimüslimler de yararlanır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk halkına her daim minnettarız"

Erbaş'a kabulünden dolayı teşekkür eden Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah, konuşmasında şunları kaydetti:

"Türk halkına özellikle tarihin her aşamasında bizlere verdikleri destek ve gösterdikleri kardeşlik için her daim minnettarız. Afganistan tarihi boyunca pek çok sorun yaşadı, pek çok acı yaşadı, zor zamanlardan geçti ama sizin insanınız her daim bizim yanımızdaydı."

Afganistan'da barış sürecinde yaşanan gelişmelere değinen Abdullah, barışın sağlanmasında din adamlarının ve dini kurumların önemli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarının önemini vurgulayan Abdullah, "Kurumunuzun, tüm Müslümanlar için bir şans olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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