Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İskeçe Müftüsü, Ahmet Mete'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve Türk azınlığın ve Batı Trakya'daki temsilcilerinin nefret dolu tutumunun faillerinin Yunan makamları tarafından derhal adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz. "ifadesini kullandı.