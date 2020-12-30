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Aktüel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ali Erbaş, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma", "Kabe'de koronavirüs sessizliği" ve "Diyarbakır Anneleri" başlıklı fotoğraflar için oy kullandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:12:56 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğrafına oy veren Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışının, Türkiye tarihinin en büyük olaylarından biri olduğunu söyledi.

Erbaş, bu açılışın, kendisi için büyük bir önem taşıdığını belirterek, "86 yıl sonra ilk defa Ayasofya'nın minberine çıkıp hutbe okumak, mihrabında cuma namazı kıldırmak bize nasip oldu. O açıdan da benim için çok önemli Ayasofya fotoğrafı. Seçmemde de etkili olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Haber kategorisinde ayrıca, Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" isimli fotoğrafına oy veren Erbaş, bu fotoğrafın, PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılmış olan Diyarbakır annelerinin tepkisini, en güzel şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi.

- "Kabe'nin etrafında 3-5 kişinin olduğu anın fotoğraflanması asrın en önemli olaylarından"

Yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" isimli fotoğrafını seçen Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayatın birçok alanını etkilediğine işaret etti.

Erbaş, salgından önce imamların namaza başlamadan cemaate, "Camide saflarınızı sık tutun." uyarısı yaptığını ancak şimdi "Saflarınızı ne kadar açık tutarsanız, ne kadar birbirinizden uzak olursanız o kadar iyi olur." demek zorunda kaldığını söyleyen Erbaş, "Bu da hakikaten bizi üzüyor ama tedbir olması açısından bu çok önemli. İşte gördüğünüz gibi bir camimizin avlusunda Müslümanların hem çok düzenli bir şekilde tedbire uyarak namaz kılmış olması hem de başkalarına örnek olması açısından gerçekten çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Yaşam kategorisinde ayrıca, Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" isimli fotoğrafı için oy kullanan Erbaş, "Kabe'nin belki de tarihinde bu kadar ziyaretçisiz kalmış olması Müslümanları üzüyor. Bu açından da etrafında 3-5 kişinin olduğu bir anda Kabe'nin fotoğraflanmış olmasını da bu asrın en önemli olaylarından biri olarak düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Başkanlık olarak sanata büyük önem verdiklerini, özellikle gençleri sanata yönlendirmeye çalıştıklarını kaydederek, "Anadolu Ajansının çekilen fotoğrafları bu şekilde kamuoyuyla paylaşması, hakikaten sanatçılarımızın heyecanının artmasına, sanata ve fotoğraf sanatına olan temayüllerinin artmasına vesile oluyor, diye düşünüyor ve önemli buluyorum." açıklamasında bulundu.


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