Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü “2021 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı”, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TDV Kocatepe Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, medeniyetimizin merhamet medeniyeti olduğunu belirterek, “Kurban ibadeti, Rabbimize yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışıdır. Sevgi, vefa, sadakat ve fedakârlığın simgesidir. Yaratan’a karşı ihsan şuurunu, yaratılanlara paylaşma ahlakını pekiştiren önemli bir nimettir. Bizlere sahip olduğumuz imkanları, inandığımız değerler uğruna feda edebilme erdemi ve iradesi kazandıran büyük bir ibadettir.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ve TDV’nin, dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzattığını kaydeden Başkan Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, sosyal yardımlardan eğitime, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmaktadır. Müslüman azınlıkların, savaşlara, işgallere, afetlere maruz kalanların, yoksulların, kimsesizlerin, yetimlerin ve çaresizlerin yardımına koşmaktadır.” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, TDV’nin, kuruluşundan bugüne kadar ‘dünyayı iyilik değiştirecek’ inancıyla, milletimizin hayır köprüsü olarak nice güzel hizmetlere vesile olduğunu ve ülkemizde, İslam coğrafyasında ve tüm yeryüzünde iyiliğin sembolü bir kuruluş haline geldiğinin altını çizdi.

Başkan Erbaş, Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu’nun, Diyanet İşleri Başkanlığının TDV ile beraber yaptığı en önemli hizmetlerinden birisi olduğunu ve bu hizmeti yaklaşık 30 yıldır aralıksız bir şekilde gerçekleştirdiğini vurguladı.

“Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş”

TDV’nin, kurban vekâletlerini, İslam dininin esaslarına uygun olarak büyük bir hassasiyetle yerine getirdiğini kaydeden Başkan Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Son derece şeffaf bir şekilde sürdürülen organizasyonda kurban kesimleri, vekâlet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 557 bin 311 hisse kurban; yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 430 kesim noktasında; yurt dışında ise 74 ülkenin 308 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

Bu sene de Vekâletle Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ve dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara milletimizin iyilik eli büyük bir titizlikle ulaştırılacaktır inşallah. Daha çok mazlum ve muhtaç kardeşimizin yüzünü güldürmek ve onların bayram sevincine katkı sunmak için “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla büyük bir heyecan ve özveri ile gayret edilecektir.”

“Dayanışma ve yardımlaşma mekanizmalarımızı daha fazla güçlendirmeliyiz”

Dünyada zor bir süreç yaşandığını söyleyen Başkan Erbaş, “Başta Müslüman coğrafyalar olmak üzere neredeyse dünyanın her yerinde savunmasız insanlar, işgallerin, savaşların, terör olaylarının, zulümlerin, yoksulluk ve umutsuzluğun girdabında varlık mücadelesi vermektedir.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan sorunlar, sıkıntılar ve acılar karşısında herkesin sorumluluğunun olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, “Adalet ve merhamet medeniyetinin mensupları olarak bizlere daha fazla görev düşmektedir. Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha çok emek ve gayret göstererek dayanışma ve yardımlaşma mekanizmalarımızı daha fazla güçlendirmemiz gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

TDV tarafından yurt içinde ve yurt dışında her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesiminin ve dağıtımının yapılacağını söyleyen Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Yaşanan zorlu süreçler nedeniyle sıkıntıya düşen kardeşlerimiz başta olmak üzere, insanların yokluk ve yoksulluk içinde kaldığı Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak Doğudan Latin Amerika’ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamıza aziz milletimizin iyilik eli ulaştırılacaktır. Bunun için, ülkemizin en ücra köşelerinden dünyanın en uzak ülkelerine kadar her yerde kendini insanlığın hizmetine adamış görevli ve gönüllü kardeşlerimizle birlikte tüm hazırlıklar devam etmektedir. Bağış aşamasından, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar tüm süreçte, ülkemizdeki ve yurt dışındaki din görevlisi hocalarımız ve yardımcı kuruluşlardaki çalışanlar olmak üzere binlerce kişilik bir ekiple bu organizasyon gerçekleştirilecektir.”

“20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine Türkiye’nin iyilik elinin ulaştırmayı hedefliyoruz”

Diyanet İşleri Başkanlığının ve TDV’nin özverili insan kaynağıyla sahip olduğu hizmet potansiyelinin ve bu konuda taşıdığı hassasiyetin, TDV’ye emanet edilen kurban vekâletlerinde her yıl düzenli bir artışın yaşanmasına vesile olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine Türkiye’nin iyilik elinin ulaştırılması hedeflenmektedir. Vekâlet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye’de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 100 civarında ülke 280 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştıracağız inşallah.”

“TDV vekaletle kurban bedeli, yurt içi 1125 TL, yurt dışı ise 925 TL”

Vekâletle kurban hizmetinin Türkiye’de müftülüklerle, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütüldüğünü belirten Başkan Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 TL, yurt dışı ise 925 TL olarak belirlenmiştir.” dedi.

Başkan Erbaş, TDV’nin vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyenlerin www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak bağış yapabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız, mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekâletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekâletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekâleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir.

Bütün bunların yanı sıra Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde, şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları da kurulacaktır.

1003 şubemiz aracılığıyla il ve ilçelerde merkezi noktalara kurulacak ve vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği stantlarda hem bağış yapılabilecek hem de kurban hizmetleri hakkında bilgi alınabilecektir.

Bu vesileyle, kurbanlarını, bağışlarını ve dualarını, yeryüzündeki mazlum ve muhtaçlarla paylaşan vatandaşlarımıza en kalbî şükranlarımı arz ediyorum. Yaptığımız iyiliklerin, aziz vatanımızda birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını; dünyada da iyilik elimizin ulaştığı her noktaya barış, bereket, esenlik ve merhamet taşımasını Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum.”

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından vekâletle kurban kesim programında görev alacak 7 kıtayı temsilen bulunan gönüllülerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ile Dr. Burhan İşliyen, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Rehberlik ve Teftiş Başkanı ​ ​Fatih Mehmet Karaca, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık ve çok sayıda TDV gönüllüsü katıldı.