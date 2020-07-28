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Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş istifa mı edecek? Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklaması

Son dakika haber... 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın verdiği hutbe tartışma konusu oldu. Solak medya Erbaş’ın cuma hutbesinde Mustafa Kemal’e Ayasofya Camiisi üzerinden lanet ettiğini iddia etmişti. Cumhurbaşkanlığından son dakika Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklaması geldi. Peki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş istifa mı edecek?

Yeniakit Publisher
2020-07-28 11:30:00 - 2020-07-28 11:31:08
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş istifa mı edecek? Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya Camiisindeki okuduğu cuma hutbesine ilişkin olarak, “Hutbede Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış değil. Dönemin şartları içerisinde oranın müze olarak kullanılmasına karar verilmiş. Atütürk’e lanet okundu sonucunu çıkarmak, çok iyi niyetli bir değerlendirme olmaz. Biz de böyle bir şeyi kabullenemeyiz. Bırakın başka bir yerde Cuma hutbesinde lanet okunmasını doğru bir yaklaşım olarak kabul etmeyiz. Rejim tartışmasına dönüşüyor olması suni bir gündemdir.”

 

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