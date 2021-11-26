Diyanet 7.800 personel alımı başvuru ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım alımı yapılacak..

5 bin 600 imam hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 700 müezzin kayyım personeli alımı için başvurular, 8-22 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden alındı. Diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur’an kursu hocası için başvuruda bulunanlardan, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları şartı arandı.

Diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur’an kursu hocası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur’an kursu hocası başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin kurumdan henüz bir açıklama yapılmadı. Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek. Peki diyanet 7800 personel alımı sözlü sınav tarihleri ne zaman? Diyanet 7800 personel alımı sözlü sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, giriş belgesi nereden alınacak?

Diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi sözlü sınavı ne zaman?

Diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi sözlü sınava katılacak adayların sınav giriş belgeler, "https://dibbys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav" adresi üzerinden erişime açılacak. Ancak sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarih daha sonra duyurulacak. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.