Diyanet Birlik-Sen’den Diyanet İşleri Başkanlığı’na çağrı!

Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan AK, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında şartsız ve koşulsuz kadro verilmesi gerektiğini söyledi.

Ak yaptığı açıklamada, “Son yıllarda devlet memuru alımlarındaki personel istihdam şekli aynı görevi yapan eşitler arasında kadrolu ve sözleşmeli ayrımına gidilerek istihdam edilen sözleşmeli personel aleyhine büyük bir hak ihlali ve insan haklarına aykırı mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Bu hak ihlali ve mağduriyetleri en acı şekilde yaşayanların başında da her türlü şartını tamamlayarak mülakatlardan başarıyla geçerek, kuş uçmaz, kervan göçmez yerlere ataması yapılan Diyanet İşleri Başkanlığımızın en genç dinamik ama o kadarda hakkı mahrumiyeti içinde görev yapan sözleşmeli personelimizdir. 2014-2018 yılları arasında Başkanlığımızdan görev alan süresiz sözleşmeli personelimiz gerçekten hem mevzuattan kaynaklı hem de idarecilerin haksız uygulamalarından kaynaklı çok büyük mağduriyetlerle karşı karşıya kalmıştır. 2019 yılında Başkanlığımızdan görev alan 3+1 statüsündeki sözleşmeli personel 2022 Ağustos ayı itibariyle 3 yılını doldurduğu için kadroya geçirilmiştir. 2014 yılından sonra göreve atanan ve 9 yıldır sözleşmeli olarak çileli bir şekilde görev yapan süresiz sözleşmeli personel ise hala siyaset tarafından oyalanmaktadır. Süresiz sözleşmelilerin Devletinden gördüğü üvey evlat muamelesi bir yana yaşadığı sıkıntılar dahi göz ardı edilerek siyaset tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmaya devam edilmesi çok acıdır. Mevzuattan Kaynaklı hak kayıpları bir tarafa sözleşmeli personelin idarecilerin iki dudağının arasına sıkıştırılan geleceği ve idarecinin sözleşmeni yenilemem tehdidi ve baskısı arasında kalan pırıl pırıl nitelikli, vasıflı ve öğrenimli sözleşmeli genç hocalarımız hak etmediği muameleye tabi tutulmakta zor şartlarda en mahrumiyet yerlerde verimli hizmet yapması beklenmektedir. Oysa ki görev almak için kadrolu personel ile atanma şartları aynı olan sözleşmeli personel de Devletin ve çalıştığı kurumun her imkânından ve kadrolu personeline tanıdığı her haktan eşit şekilde faydalanmalı Devletimiz eşitler arasında ayrım yapılmamalıydı. Diyanet İşleri Başkanlığında Kadrolu personel Kurumun açtığı her türlü görevde yükselme, Unvan değişikliği, Yurtdışı, Hac ve Umre sınavlarına rahatlıkla girebilirken sözleşmeli statüdeki personelin her konuda kapsam dışında tutulması haklarının bloke edilmesi ve ikinci sınıf personel muamelesi görmesi vicdanları yaralamaktadır. 2014-2018 yılları arasından atanan süresiz sözleşmelilerin yaşadığı bu bilinmezlik siyasetin büyük bir ayıbıdır. Bu ayıptan kurtulmanın tek yolu vardır o da Ekim ayında açılacak TBMM de ilk gündem maddesi olarak tüm Sözleşmelilerin Kadroya geçirilmesi konusunun karara bağlamasıdır. Bu büyük bir haksızlık ve büyük bir adaletsizliktir Diyanet Birlik Sen olarak, Süresiz Sözleşmeliler için 3+1 şeklindeki farklı bir alternatifi kesinlikle kabul etmiyor doğrudan yürürlük tarihi Ekim 2022 olmak üzere kadroya geçirilmelerini istiyoruz. Artık kıvırmadan söz kalabalığı yapmadan süreli süresiz demeden tüm sözleşmelilerin kadroları verilmelidir. Sözleşmeli istihdamı tamamen kaldırılmalı, çalışanlar arasında ayrım yapılmamalıdır. Son günlerde Hükümet tarafından sözleşmelilere kadro verilmesine dair verilen sözlerin aksine ikircikli açıklamalarda bulunan siyasetçilerin ‘’Süresiz Sözleşmeli personele kadrolulara verilen benzer hakların verilmesi’’ şeklindeki basına yansıyan ifadelerini çok yakışıksız buluyoruz” dedi.