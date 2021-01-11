Diyanet 40 cami rehberi alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yapılan duyuruya göre, din ve eğitim hizmetleri sınıfında görevlendirilecek 2020 KPSS puan sıralamasına ve sözlü sınavın başarısına göre personel alınacak.

Buna göre boş kadro sayısının 3 katı aday çağrılarak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan 40 cami rehberi alımı yapılacak.

"KPSSP3" puan türünden en az 50 puan alması gereken adaylar, 30 Aralık 2020-13 Ocak 2021 tarihleri ​​arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresindeki başvuru formunu doldurabilecekler.

Adayların başvurularının son gününden itibaren son 5 yıl içinde Yabancı Dil Yeterlik Sınavında (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi birinde en az 40 puan almış veya uluslararası Eşdeğer kabul edilen veya Başkanlıkça belirlenecek dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az orta öğretimi tamamladığını belgeleyen geçerli belge isteniyor.