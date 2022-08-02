Diyanet 2022 ihtisas kursu kursiyer seçim sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İhtisas kursu kursiyer tercihleri ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan "2022 Yılı İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sözlü Sınav Sonuçları" açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde eğitime alınacak personele yönelik İhtisas Kursu kursiyer seçim sözlü sınavı Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 18-29 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Sınava katılan 1017 adaydan 360 erkek ve 33 kadın personel başarılı olarak tercih yapmaya hak kazanmıştır. Sınav sonuçları DİBBYS modülü üzerinden adayların erişimine açılmıştır.

Diyanet 2022 ihtisas kursu kursiyer tercihleri ne zaman yapılacak?

Başarılı olan erkek personelin tercih işlemleri daha sonra ilan edilecek tarihte yapılacak olup tercihler DİBBYS sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Kadın personelin tercih işlemleri, tercih dilekçesini 04.08.2022 tarihine kadar Diyanet Akademisi Başkanlığına gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

Eşi 4/B sözleşmeli pozisyonda görev yapanlar ve sağlık mazereti sebebiyle (Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Madde:38) yerleştirme talebinde bulunacakların durumlarını belirten dilekçelerini en geç 04.08.2022 saat 12.00’ye kadar [email protected] e-posta adresine veya 03122876859 faksına göndermeleri gerekmektedir."

• Eş durumundan dolayı yer değiştirme talebinde bulunacakların; eşlerinin o ilde sözleşmeli personel olduğuna dair görev belgesini,

• Sağlık sebebiyle yer değiştirme talebinde bulunacakların; birinci derece yakınlarının tedavisinin ancak söz konusu ilde yapılabileceğine dair doktor raporunu, dilekçenin ekinde göndermeleri gerekmektedir.