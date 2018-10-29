Diyabetlinin sofrası için gerekli olanlar



Diyabette beslenme tedavisinin ilk hedefi kan şekerinin kontrolünü sağlamak; normal ya da normale yakın sınırlarda tutmak.

Onlara hangi besinler yararlı olabilir?

Koyu yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, lahana, karalahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler düşük enerjileri ve yüksek posa içerikleri ile diyabetle yaşayanlar içindir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler vitamin mineral açısından da zengin bir sebze grubudur. Hele ıspanağı, haftada en az 2-3 kere öğünlerinize tencere yemeği veya salata olarak dahil etmeye özen gösterin.

Badem, fındık, ceviz: 450 birey sekiz hafta süreyle izlenmiş ve badem, fındık, ceviz tüketen bireylerin üç aylık kan şekeri ortalaması anlamına gelen HbA1c, açlık kan şekeri, açlık insülini değerlerinde olumlu etki gözlenmiştir. Ancak; bu besinlerin yüksek yağ içeriğine sahip olduğu unutulmamalı. 8-10 çiğ badem ya da fındık veya 2-3 tam ceviz yeterli.

Tarçın: Günde bir tatlı kaşığı tarçın kan şekerini dengeleyen en önemli baharat.. Araştırmalar yarım çay kaşığı tarçının bile kan şekeri dengesini sağlamaya yardımcı olduğunu gösteriyor.. Tarçını süt veya yoğurdunuza, çayınıza ya da meyvenize ekleyebilirsiniz.

Balık: Omega 3, diyabeti olmayan bireylerde insülinin işlevini artırarak diyabete karşı koruma sağladığı gibi diyabet hastalarında oluşabilecek inflamasyonu önlemeye yardımcıdır. Buna ek olarak, Omega 3'ün kalp hastalıklarına karşı da koruyucu olduğunu unutmamak gerekir. Balıktan maksimum fayda sağlamanın sırrı ızgara, fırında veya buğulama şeklinde haftada en az 2 kere balık tüketmekten geçiyor.

Yoğurt: Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma; günde 1 kase yoğurt tüketmenin tip 2 diyabet riskini yüzde 18 azalttığını ortaya koyuyor. Diyabete karşı önleyici olduğu gibi diyabette mutlaka olması gereken bir besin olan yoğurt, sütten daha kolay sindirilir. Bu sayede, laktoz intoleransı olan bireyler tarafından da rahatlıkla tüketilebilir. Bireyler ihtiyaçlarına göre; günde 1-2 kase yoğurt tüketebilir.

Turunçgiller: Mevsimini yaşıyoruz. Diyabetli bireyler genellikle meyve yemenin kendilerine yasak olduğunu düşünür. Ancak, doğru zamanda doğru miktarlarda meyve tüketerek kan şekeri kontrol altında tutulabilir. Amerikan Diyabet Birliği özellikle C vitamini kaynağı olması ve zengin posa içeriği ile öne çıkan greyfurt, mandalina, portakal, limon gibi turunçgillerin tüketilmesini tavsiye etmektedir. Bir orta boy portakal veya 2 küçük mandalina ya da büyük bir greyfurtun yarısı 1 porsiyon meyve yerine geçmektedir

Yulaf: Yulaf, beta glukan isimli posa sayesinde sağlığa olumlu etkileri bulunan bir besindir. Yemek sonrası kan şekerinin hızla yükselmesinin önüne geçen yulaf kahvaltı veya ara öğün alternatifi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, diyabette ağırlık kontrolü önemli bir noktadır ve yulaf verdiği tokluk hissi ve sindirim sistemini iyi çalıştırması sayesinde kilo aldırmaz.



Kurubaklagiller: Diyabetli lerde kan şekerinin kontrolünün sağlanmasına ve kabızlık sorununun çözülmesine yardımcı olan posanın günde 25-30 gram tüketilmesidir. Posa için kurubaklagiller gereklidir. Ayrıca protein, demir, çinko, magnezyum ve folik asitten zengin olması sayesinde kurubaklagiller diyabetli bireylerin beslenmesinde yer almalıdır. Haftada iki-üç kere kurufasulye, nohut, yeşil mercimek gibi kurubaklagillerin yanında bol limonlu bir salata tercih etmelisiniz.

Armut: Düşük glisemik indeks ile zengin posayı birleştiren armut diyabetliler içindir. Düşük glisemik indeks, kan şekerini hızla değil yavaş yükseltmek anlamına gelir. Günün herhangi bir ara öğününde bir orta boy armut yiyebilirsiniz. Ancak önemli bir püf noktası; meyveleri süt veya yoğurt gibi bir protein kaynağı ile almanın daha doyurucu ve kan şekeri dengesi için daha iyi olmasıdır.

Zerdeçal: İçerisinde bulunan kurkumin sayesinde antioksidan, inflamasyon önleyici, anti kanser etkileri de bilinen diyabet üzerine de etkili olan bir baharattır. 2012 yılında yapılan bir çalışmada, prediyabet olan 240 bireyde 9 ay süreyle kurkumin kullanımının diyabeti önleyebileceği gösterilmiştir. Kurkuminden yararlanabilmek için zerdeçal beslenmeye dahil edilmelidir. Zerdeçaldan yoğurt veya sütlerinize ekleyebilir ya da sebze veya et yemeklerine, çorbalarınıza ilave ederek faydalanabilirsiniz.