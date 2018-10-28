Ph değeri 8 üstü olan suyu bol bol içmek dişleri beyazlatıyor.



Dişler için öncelikle asitli içeceklerden uzak durmak gerek.Asit, dişinizin en dış tabakası olan diş minesine zarar vererek dişlerinizin aşınmasına ve sarı görünmesine sebep olur. Dişlerinizin beyaz kalması için, ara sıra da olsa asitli içecek tüketirken mutlaka pipet kullanın.

Çok sigara, çay ve kahve tüketmek diş yüzeyinde plakların birikmesine yol açar. Dişlerimizin sararmasına engel olmak için bol bol su tüketmek de önemlidir.

Ph değeri bu açıdan çok önemli. Ph değeri 8'den yukarı sular dişler kadar sağlığınızın da koruyucusudur. Günlük su ihtiyacımız karşılanmadığı takdirde, tükürük miktarı azalır ve tükürük yoğunlaşır. Sonuçta tükürüğün yıkayıcı etkisi ortadan kalkar ve diş üzerinde plak birikimi kolaylaşır.

Ağız sağlığı beden sağlığı demek

Ağız sağlığının idame edilebilmesi için günde en az 2 defa dişlerimizi fırçalamamız gerekir.

Dişlerin uzun yıllar ağzımızda sağlıklı kalabilmesi için, dişlerin çok iyi temizlenmesi gerekliliğini düşünürsek, diş fırçalama olayını ciddiye almakta fayda vardır. Kimi insan günde 5 kere diş fırçalar ama hala dişleri sarı, lekeli ve çürükleri vardır. Kimisi de günde 2 kere fırçalar ve dişleriyle ilgili hiçbir sorunu yoktur. Burada fark oluşturan dişlerimizi nasıl fırçaladığımız ve diş fırçası ve diş macunu seçimlerimizdir.

DİŞ ETLERİNE, MİNESİNE ZARAR VERİLMEMELİ

Doğru fırça seçimi dişlerinizin tek tek temizlenmesinde önemli olup aynı zamanda diş etlerinize ve diş minesine de zarar vermeyecek şekilde olmalı.

Özel bir rahatsızlığı olmayan kişiler, mümkünse küçük başlı, orta sert fırça kıllarına sahip klasik bir diş fırçasıyla bütün dişleri rahatlıkla temizleyebilirler.

Fakat sert fırça kılına sahip diş fırçaları, hiçbir problemi olmayan bireylerde bile dişeti çekilmesi ya da diş minesinde aşınmalara ve hassasiyetlere sebep olabiliyor.

Ya da büyük başlıklı bir diş fırçası, ağzın arka bölümlerine ulaşamıyor ve arka azı dişlerin tam temizliği yapılamıyor.

Fırçayı doğru seçtikten sonra, doğru diş fırçalama tekniğini de bilmek önemlidir.

Yatay ya da yukarıdan aşağıya diş fırçalamak dişeti çekilmelerine sebep olabiliyor. Yine özel bir dişeti rahatsızlığı olmayanlar, dairesel hareketlerle, asıl kuvvet dişetinden dişe doğru olacak şekilde dişlerini fırçalamalıdır.

Dişeti rahatsızlığı ya da hassasiyet problemi olanların diş doktorundan tavsiye alarak özel bir yöntemle dişlerini doğru şekillerde fırçalamaları gerekir.

ÇOK BASTIRIRSAN FAYDASI YOK ZARARI VAR

Dişleri çok iyi temizlediği düşünülerek, diş fırçasını çok bastırarak kullanmak da oldukça sık yapılan bir hatadır. Çok bastırarak diş fırçalamanın sonucunda dişeti çekilmeleri ve hatta diş minesinde aşınmalar olabilir.

Bu problemlerin bir kısmı geri dönüşlü olabilirken, mine aşınmasının geri dönüşü olamıyor maalesef.

Çoğu kişinin fark etmeden yaptığı bir yanlış da, sağ elini kullanan insanların sol üst bölgedeki dişlerini fazla bastırarak fırçalamalarıdır. Sağ elin diğer bölgelere nazaran, en çok kuvvet verebildiği bölge burasıdır. Dolayısıyla bölgesel olarak sağ üst köpek dişiniz ve onun arkasındaki dişlerinizde bir diş eti çekilmesi veya hassasiyet problemi var ise, bu konu da düşünülmelidir.

Solaklar için ise bu durum tam tersidir. Bu durumda sol tarafı fırçalarken sol eli kullanmak, sağ tarafı fırçalarken sağ eli kullanmak aşırı basınç uygulamanızı engelleyebilir.