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Disleksi genetik bir rahatsızlık

Dyslexia veya Türkçe adı ile disleksi yazma ve okuma zorluğudur.

12 Ekim 2018 Cuma 16:33
Disleksi genetik bir rahatsızlık

Bu rahatsızlık bulunan kişiler yazma, okuma ve konuşma esnasında harf ve kelimeleri gramatik kurallara göre yerine koymada oldukça zorlanırlar. Bu rahatsızlık doğumla başlar ve tedavi edilmezse ömür boyu sürer. Bunun eğitimle veya zekayla ilgili bir sorun olmadığı artık biliniyor. Ve gelişmiş batı ülkelerinde bu durum kimi zaman okul öncesi, kimi zamanda ilkokul çağlarında fark edilerek gerekli önlemler alınıyor. Yani çocuğum zorlanıyor diye hemen paniklemeyin..

Sebep genetik

Rahatsızlığın sebebinin birçok gendeki mutasyondan kaynaklandığı artık biliniyor (polygenetik).

Mutasyonlu gen veya genleri taşıyan kişilerin beynindeki işitme-görme algıların bulunduğu merkeze gelen bilgiler doğru değerlendirilememekte.. Bu da yazma esnasında harf ve kelimelerin eksik veya yanlış yazılmasına sebeb olmakta..

Genetik sebeplerden kaynaklanan disleksi erkeklerde kadınlara göre iki kat daha fazla görülmektedir.

Birçok kişi ve eğitimci disleksi diye bir rahatsızlığın olduğundan habersiz olduğu için toplumda bu kişiler öğrenme-engelli olarak kabul ediliyor ve zaman zaman bu kişiler çevrenin olumsuz tutumu ile karşı karşıya kalabiliyor.

Geri değil hatta üstün zekalı oluyorlar

Yapılan araştırmalar Disleksi olan kişilerin öğrenme engelli olmadığını hatta ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip olduğunu göstermektedir.

Bazıları nobel ödüllü olmak üzere bilim, sanat, politik alanda olan yüzlerce tanınmış disleksi bulunmaktadır. Mesela Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Graham Bell, Mozart, Goethe, Jules Verne, Napoleon Bonaparte’ın mektupları ve tuttuğu notlar, bunların disleksi olduğunu göstermiştir.

Dustin Hoffman, Jack Nicholson, John Lennon, Tom Cruise, Alfred Hitchcock, Michael Jackson, Maradona ve daha yüzlerce tanınmış kişiye disleksi tanısı konmuştur.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 16:33
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