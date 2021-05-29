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Dışkısever 'prof' yine şaşırtmadı: Celal Şengör'den İlber Ortaylı'ya küfür!

Dışkıseviciliği ile bilinen Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir Youtube programında ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 23:05:00 - 2021-05-29 23:16:16

Prof. Dr. Celal Şengör, yakın arkadaşı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı anlatırken kullandığı ifadeler sosyal medyanın diline düştü.

Şengör, Ortaylı'yı anlatırken "İlber'e her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu p...... ya, bilmediği yok herifin. Vallahi billahi" ifadelerini kullanması izleyenleri şaşırttı.

Bu sözleri duyan programın sunucusu kadın, şaşkınlığını gülümseyerek gizlemeye çalıştı.

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