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Aktüel

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı

Beşiktaş’da bulunan DİSK Genel Merkezi’nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen toplanarak izinsiz bir şekilde Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale ederek yürümesine izin vermedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:20:53 -
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı

Beşiktaş’da bulunan DİSK Genel Merkezi’nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen toplanarak izinsiz bir şekilde Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale ederek yürümesine izin vermedi. Polis DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.


Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 1, 2 ve 3 Mayıs günlerinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Alınan yasak kararının günler öncesinden duyurulmasına rağmen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerinden ve DİSK Yönetim Kurulu’ndan oluşan bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Beşiktaş’taki DİSK Genel Merkezi binasında toplandı. Sabah saatlerinde buradan Taksim’e yürüyeceklerini bildiren grubu engellemek için polis ekipleri DİSK Genel Merkezi binasına çıkan sokakları kapattı. Polis ekipleri gruptan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ve yürüyüşün izinsiz olduğunu belirterek dağılmasını istedi.


Polis ekiplerinin uyarılarını dinlemeyerek yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.

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