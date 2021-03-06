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Gündem Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
Gündem

Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 20 kişinin hayatını kaybettiği 30 kişinin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 00:39:00 - 2021-03-06 00:42:10
Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Mogadişu limanı yakınlarında bomba yüklü bir araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mogadişu limanı yakınlarında bir restoranda bugün akşam saatlerinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen terör saldırısında aralarında Somali güvenlik güçlerinin de bulunduğu 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 30'dan fazla kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terörle mücadelede dost ve kardeş Somali halkının yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” denildi.

Ne oldu?

Somali'nin başkenti Mogadişu'da işlek bir lokantanın önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı.

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