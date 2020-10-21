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Aktüel Dışişleri Bakanlığından Yemen'de Türk Kızılay yetkilisini hedef alan saldırıya kınama
Aktüel

Dışişleri Bakanlığından Yemen'de Türk Kızılay yetkilisini hedef alan saldırıya kınama

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:36:57 -
Dışişleri Bakanlığından Yemen'de Türk Kızılay yetkilisini hedef alan saldırıya kınama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'ı hedef alan silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, en ciddi insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan Yemen halkının acılarının hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özveriyle çalışan Türk Kızılay personeline karşı gerçekleştirilen hain saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkartılmasının beklendiği vurgulandı.

Budak'a elim hadiseden dolayı acil şifalar dilenen açıklamada, tüm Türk Kızılay camiasına da geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Açıklamada, "Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak’a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yemen Türk Kızılay Delegasyonunda görevli bir personelin silahlı saldırı sonucu yaralandığını duyurmuştu.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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