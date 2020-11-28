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Aktüel Dışişleri Bakanlığından İskeçe Müftüsü Mete'ye yönelik ırkçı tehdit mesajına tepki
Aktüel

Dışişleri Bakanlığından İskeçe Müftüsü Mete'ye yönelik ırkçı tehdit mesajına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:06:00 -
Dışişleri Bakanlığından İskeçe Müftüsü Mete'ye yönelik ırkçı tehdit mesajına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Müftü Mete’nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılmasına yönelik soruyu cevapladı.

"Yunanistan’da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınıyoruz" diyen Aksoy, "Söz konusu olay Yunanistan’da ırkçı ve fanatik grupların Batı Trakya Türk azınlığının varlığına ve temsilcilerine yönelik tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, "Yunan devletinden menfur olaya ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüterek olayı aydınlatmasını ve faillerinin adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz." çağrısında bulundu.

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