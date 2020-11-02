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Aktüel Dışişleri Bakanlığından Afganistan'da Kabil Üniversitesini hedef alan terör saldırısının kurbanları için taziye
Aktüel

Dışişleri Bakanlığından Afganistan'da Kabil Üniversitesini hedef alan terör saldırısının kurbanları için taziye

Yeniakit Publisher
2020-11-02 20:49:19 -
Dışişleri Bakanlığından Afganistan'da Kabil Üniversitesini hedef alan terör saldırısının kurbanları için taziye

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkentinde Kabil Üniversitesini hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Kabil Üniversitesini hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatı kaybetmesinin ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Afganistan’da son dönemde özellikle eğitim kurumları ve dini mekanlar da dahil olmak üzere sivilleri hedef alan terör eylemlerindeki artıştan derin endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesine bugün düzenlenen bombalı ve silahı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı.


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