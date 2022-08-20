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Gündem Dışişleri Bakanlığı Somali’deki terör saldırısına sert tepki
Gündem

Dışişleri Bakanlığı Somali’deki terör saldırısına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu şehir merkezinde meydana gelen terör saldırısını kınayan bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 15:34:00 -
Dışişleri Bakanlığı Somali’deki terör saldırısına sert tepki

YENİ AKİT  ANKARA

Somali’nin Başkenti Mogadişu şehir merkezinde meydana gemlet terör saldırı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayan bir açıklamaya yaptı.

Dışişleri bakanlığı yayınladığı mesaj’da şu ifadelere yer verildi; “Somali'nin başkenti Mogadişu'nun şehir merkezinde 19 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırılarında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

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