Dışişleri Bakanlığı Somali’deki terör saldırısına sert tepki

YENİ AKİT ANKARA

Somali’nin Başkenti Mogadişu şehir merkezinde meydana gemlet terör saldırı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayan bir açıklamaya yaptı.

Dışişleri bakanlığı yayınladığı mesaj’da şu ifadelere yer verildi; “Somali'nin başkenti Mogadişu'nun şehir merkezinde 19 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırılarında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”