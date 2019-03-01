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Dışişleri Bakanlığı büyükelçilik alım ilanları | Dışişleri Bakanlığı personel alımı 2019

Kamu personeli alım ilanları son dakika duyurularına göre, Devlet Personel Başkanlığı 2019 büyükelçilik personel alım ilanlarını yayınladı. Sözleşmeli büyükelçilik personel alımlarına göre, Anvers başkonsolosluğu, Bakü Büyükelçiliği ve Viyana Büyükelçiliği sözleşmeli personel alımı yapıyor. Peki büyükelçilik personel alımı başvuruları ne zaman? büyükelçilik personel alımı başvuru şartları nedir? İşte Dışişleri Bakanlığı büyükelçilik alım ilanları...

01 Mart 2019 Cuma 15:13
Dışişleri Bakanlığı büyükelçilik alım ilanları | Dışişleri Bakanlığı personel alımı 2019

Kamu personeli alım ilanları son dakika duyurularına göre, Devlet Personel Başkanlığı 2019 büyükelçilik personel alım ilanlarını yayınladı. Sözleşmeli büyükelçilik personel alımlarına göre, Anvers başkonsolosluğu, Bakü Büyükelçiliği ve Viyana Büyükelçiliği sözleşmeli personel alımı yapıyor. Peki büyükelçilik personel alımı başvuruları ne zaman? büyükelçilik personel alımı başvuru şartları nedir? İşte Dışişleri Bakanlığı büyükelçilik alım ilanları...

Anvers başkonsolosluğu sözleşmeli personel alım ilanı

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Anvers Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

 

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Flamanca ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, eposta adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir. 

T.C. Bakü Büyükelçiliği sözleşmeli personel alım duyurusu

T.C. Bakü Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu, 1 Mart 2019

T.C. Bakü Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. İyi derecede Azerbaycan Türkçesi ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

Viyana Büyükelçilği sözleşmeli personel alım ilanı 

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C. Viyana Büyükelçiliği’nde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna

sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir. 

Dışişleri Bakanlığı KPSS şartı olmadan personel alımları

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışında görevlendirmek üzere KPSS şartı aramadan ve yaş şartını 46 yaşından büyük olmamak ile şartlandırarak sözleşmeli olarak personel alımı gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı Türk Uyruklu adaylar arasından sözleşmeli olarak personel alımı gerçekeştireceğini duyurdu. Bu bağlamda Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyet, Lahey Büyükelçiliği’nde boş bulunan sekreter kadrosu için 1 sözleşmeli sekreter alımı yapacak. Büyükelçilik alımını yapacağı Sekreter adaylarına sınav yapacak olup sınava katılma şartlarını belirtti. Lahey Büyükelçiliğine başvurular ilanın yayımlandığı tarih itibari ile başlayacak olup en geç 08 Mart 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular son başvuru günü en geç 17:00 a kadar Jan Evertstraat 15, 2514 BS, Den Haag adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00-18:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçilik sorumlu değildir.

Kamu alımları-Büyükelçilik alımları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:14
  1. dışişleri bakanlığı personel alımı 2019
  2. dışişleri bakanlığı personel alımı şartları
  3. dışişleri bakanlığı personel listesi
  4. dışişleri bakanlığı sınavı 2019
  5. dışişleri bakanlığı aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu
  6. dışişleri bakanlığı 60 personel alımı
  7. büyükelçilik iş ilanları 2019
  8. Dışişleri Bakanlığı büyükelçilik alım ilanları
  9. büyükelçilik alım ilanları
  10. dışişleri bakanlığı memur alımı 2018
  11. dışişleri bakanlığı 50 personel alımı
  12. dışişleri bakanlığı mütercim tercüman alımı 2018

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