  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması!

Tüyleri diken diken eden anı: Üstad Necip Fazıl'ın cenazesi yıkanırken!

DMM'den cevap geldi: ''Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı! Bu tamamen gerçek değil yalan, uydurma!

Gram altın için tahmini tutan İslam Memiş son tahminini ilan etti, uyardı: Dolar ve altında tarihi rekor var mı?

Katoliklerin lideri Papa Francis'ın ameliyatı hakkında tedirgin eden yorum gelmişti! Şok açıklama: İptal edildi

Yavuz Ağıralioğlu: Altılı masa çöktü

Çok uluslu bir Amerikan şirketi Türkiye'ye dev yatırımda hedef adım adım otel: Hotel Kaş'a açılıyor

Brent petrol fiyatları şu anda 76,96 Dolar! Araç sahipleri: akaryakıt (fiyatları) sektörünü etkiledi zam geldi

Rus basını: Rusya'dan Türkiye'ye turlarda uçak sıkıntısı yok! Rusya duyurdu, Türklere teklif ve turist yağıyor!

Perinçek'ten tepki çekecek Bakan Şimşek yorumu
Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-06-08 09:40:00 - 2023-06-08 09:47:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Blinken, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alınmıştır. Her iki bakan, iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurgulamışlardır" denildi.

Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Gündem

Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgârı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler
Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgârı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler

Gündem

Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgârı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler

Kabinede aynı sülaleden iki isim: Hakan Fidan ile Fahrettin Koca akraba çıktı!
Kabinede aynı sülaleden iki isim: Hakan Fidan ile Fahrettin Koca akraba çıktı!

Siyaset

Kabinede aynı sülaleden iki isim: Hakan Fidan ile Fahrettin Koca akraba çıktı!

Yunan isim Türkiye konusunda en büyük korkusunu duyurdu: Hakan Fidan değil asıl mesele o isim
Yunan isim Türkiye konusunda en büyük korkusunu duyurdu: Hakan Fidan değil asıl mesele o isim

Gündem

Yunan isim Türkiye konusunda en büyük korkusunu duyurdu: Hakan Fidan değil asıl mesele o isim

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23