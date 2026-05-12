Dışişleri Bakanı Fidan Doha’da konuştu: İsrail yayılmacılığı birinci güvenlik sorunu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Olağanüstü bir dönemi yaşarken yine beraberiz. Önemli konularda fikir alışverişlerinde bulunduk

Karşılaştığımız olağanüstü durumlar bizi daha fazla istişare etmeye zorluyor. Bunun gereği olarak sürekli istişare halindeyiz.

Tabii ki, özellikle yürüyen müzakerelerde Pakistan’ın rolünü destekliyoruz. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Savaş geri dönülmemeli, savaş kesinlikle çözüm değil. İnşallah diplomasinin bir neticeye varması için elimizden geleni yapıyoruz.

Hürmüz’ün kapalı olması dünya ekonomisine büyük bir baskı uygulamakta. Dünya bu baskıyı her türlü hissetmekte.

Diğer taraftan, değerli dostumla ikili ilişkilerin yanında diğer meseleleri de konuştuk. İsrail yayılmacılığı birinci derecede istikrar ve güvenlik sorunu. Lübnan, Batı Şeria ve Gazze’deki yayılmacı tavır birçok insanın hayatına mal oluyor. İsrail'in Gazze’deki ateşkes işgalleri tavan yapmış durumda.

Başından beri müzakerelere büyük bir destek vermekteyiz. Müzakerelerin zor tarafları var ama ben iyi taraflardan bahsedeyim. Her iki taraf da savaşın durmasını ve Hürmüz’ün açılmasını istiyor. Problem, bunu nasıl bir önceliklendirme ve ifadalendirme ile kağıda dökeceğimiz.

Şu anda ortada gidip gelen mesajların durumu ortada. Tekrar savaşa dönülmesi, yıkım yaratmaktan başka işe yaramayacak. Hürmüz’ün bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için fevkalade önemli. Geçiş emniyetinin sağlanması ve bir daha bu duruma dönülmemesi için tüm çabaları destekliyoruz.

Hemen hemen bütün önemli bölgesel konularda düzenli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tabii ki savaşın başlamaması için büyük bir çaba ortaya koyduk. Ama maalesef savaş başladı. Şu anda en az zararla durdurulması için çaba içerisindeyiz.

Her iki ülke de gerçekten çok çabalıyor. Bölgede yıllardır, hatta bölge dışında ciddi sorunlar var. Bu sorunlar olduğunda biz Katar ile büyük bir koordinasyon içerisindeyiz.

Ayrıntılar geliyor...