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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar'ı kabul etti
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar'ı kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:29:48 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar'ı kabul etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar'ı kabul etti.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Ceppar'ı bu görevinde ilk kez ağırladığını, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, "Kırım davasının kararlı savunucusu olarak Kırım Tatarlarının her zaman yanındayız." mesajını verdi.

Ukrayna'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin bunu takdirle karşıladığını ifade etti.

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