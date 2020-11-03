Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sierra Leoneli mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu (1):

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avusturya'daki terör saldırısını lanetlediğini ve teröre karşı ciddi ve güçlü bir mücadele sürdürdüğünü vurgulayarak, "Özellikle barış dinimiz İslam'ı suistimal edenlerin ideolojilerini yok etmek için mücadelemizi sürdürmemiz lazım." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Avusturya'daki terör saldırısına ilişkin ilk bilgileri alır almaz bir açıklama yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Ülke olarak da galiba ilk açıklamayı Türkiye yaptı. Sabah yine ilaveten Dışişleri Bakanı olarak ben de açıklama yaptım." dedi.

Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde de taziye ve dayanışma mesajlarını sözlü olarak da ilettiğini vurgulayarak, "Terörden, terör saldırılarından çok çekmiş bir ülke ve millet olarak biz terörün her türlüsüne karşıyız. Terörün her türlüsüyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Terörizmin köküne gidilmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Terör örgütleri nasıl insan devşiriyor, ideoloji olarak neleri kullanıyor, neleri suistimal ediyor... Örneğin barış dini olan İslam'ı da suistimal eden terör örgütleri var. Bunlarla en ciddi, en güçlü mücadeleyi de Türkiye sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 4 bin civarında DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini, çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı da tutukladığını ve ülkelerine geri gönderdiğini belirterek, "Bu mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Özellikle de barış dini, dinimiz İslam'ı suistimal edenlerin ideolojilerini yok etmek için de mücadelemizi sürdürmemiz lazım." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kere daha bu terör saldırısını lanetliyoruz ve iki vatandaşımız, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen, canlarını hiçe sayarak dün akşam teröristlere müdahale etti ve terör saldırısı mağdurlarına da yardım ettiler. Bir tanesi Recep Tayyip kardeşimiz ayağından yaralandı. Bu sabah kendileriyle telefonda görüştük. Kendilerinin de söylediği gibi, iki kardeşimiz bir Müslüman'ın ve bir Türk'ün yapması gerekeni yaptılar. Dolayısıyla gerek Avusturya gerek tüm Avrupa'da ve dünyada yaşayan Türkler gerçekten aynı duyguda, aynı histe ve entegrasyon konusunda da herkese örnek olacak nitelikte."

Konuşmasında, İslam düşmanlığı dahil birçok trendin olduğuna da işaret eden Çavuşoğlu, "Hiçbir terör saldırısının sebebi meşru gösterilemez. Bunu öncelikle söylemek isterim ama teröre sebep olan tüm bu akımlara karşı da tüm dünyayla ve Avrupalı ülkelerle de yakın ve samimi iş birliği içinde olmamız gerekiyor. Türkiye buna hazır." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)