Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, el-Mişri ile görüştü.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, el-Mişri ile bir araya geldiğini belirterek, "Libya'daki siyasi süreç ve ikili ilişkilerimize ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Libyalı kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladık." mesajını paylaştı.