Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2020 dış politikasını değerlendirme toplantısında soruları yanıtladı: (1)

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için istihbarat düzeyinde temasların olduğunu, bu diyaloğun dışişleri bakanlıkları düzeyinde de devam ettiğini belirterek, "Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama ilkesine uygun hareket etmeye çalışıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin düzenlediği dış politika değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mısır'ın Libya'ya gönderdiği heyete ilişkin Çavuşoğlu, ülkenin uzun süre sonra Libya'ya bir heyet gönderdiğini ancak bu heyetin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ziyaretiyle bağlantılı olmadığını söyledi.

Akar'ın ziyaretinden Mısır'ın haberdar olmasının mümkün olmadığını belirten Çavuşoğlu, nasıl Suriye ve Irak'taki gelişmeler Türkiye'yi etkiliyorsa, Libya'daki gelişmelerin de komşu ülke Mısır'ı etkilemesinin olağan olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, Libya'da doğu tarafıyla da temasları bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Libya'da Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in özel temsilcisinin Türkiye'ye geldiğini, Salih'in geçenlerde yardımcısını da göndermek istediğini ancak o ziyaretin gerçekleşmediğini anlattı.

Çavuşoğlu, Mısır'la ilişkilere dair ise şunları kaydetti:

"Diğer taraftan Mısır'la ilişkilerin geliştirilmesi için istihbarat düzeyinde temaslar var ama dışişleri bakanlıkları düzeyinde de bu diyalog devam ediyor. Örneğin en son İİT Toplantısı'nda bazı konularda itirazlarını Mısır kaldırdı. NATO ile ilişkilerimizde biz bazı olumlu adımlar attık. Yani uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama ilkesine uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Bu konularda görüşüyoruz."

Ankara ve Kahire'nin ülkedeki temsilcilikleri ile de temasların sürdürüldüğünü belirten Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşıyla geçen yıl uluslararası toplantılarda denk geldiklerinde görüştüklerini ve "bir yol haritası üzerinde çalışalım" dediklerini de aktardı.

Çavuşoğlu, "Ama tabii komşu ülkelerle, diğer ülkelerle dengeler biraz farklı. Zamanla bunlar da yoluna girecektir." dedi.

(Sürecek)































