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Aktüel Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'dan Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyareti
Aktüel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'dan Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:59:05 -
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'dan Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyareti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Büyükelçilik Müsteşarı Emad Alkharaz tarafından karşılanan Önal, büyükelçilik yetkilileriyle bir araya gelerek vefat eden Kuveyt Emiri için başsağlığı dileğinde bulundu.

Önal, taziye defterine de şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanlığımız adına Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla Kuveyt devletine ve onun dost halkına en içten duygularla başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle derin üzüntünüzü paylaşıyoruz. Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın gerek bölge barışına gerekse Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin geliştirilmesine katkılarını her daim hatırlayacağız. Hatırası yaşamaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz."

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 29 Eylül'de 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kuveyt Bakanlar Kurulunun açıklamasıyla ülkenin yeni emiri olduğu duyurulan Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah (83), 30 Eylül'de Meclis önünde yemin ederek görevine başlamıştı.

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