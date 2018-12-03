Dışarıda dost, olimpiyat yolunda rakipler





İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 60 kiloda yarışan genç judocuları Samet Kumtaş ve Mihraç Akkuş, olimpiyat yolunda birbirlerinin en büyük rakipleri olmasına rağmen, dışarıdaki dostluklarıyla dikkati çekiyor.

Her sporcu gibi hayallerini gerçekleştirmek için ay-yıldızlı formayı olimpiyatlarda giymek isteyen 20 yaşındaki Samet ile en yakın arkadaşı 18 yaşındaki Mihraç, tatamiye çıktıklarında dostluklarını bir kenara bırakarak birbirlerinin en büyük rakibi oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasını 5 yıldır beraber terleten iki sporcu, hem saha içinde hem de saha dışında birlikte vakit geçiriyor.

Judoya 11 yaşında kardeşiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da başlayan ve alt yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları elde eden Samet Kumtaş, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda olmayı çok istiyor.

Mihraç'la 5 yıldan fazladır arkadaş olduklarını vurgulayan Samet, "Takım arkadaşlığımız çok iyi. Rakip olsak bile birbirimize çok destek oluyoruz. Olimpiyatlar için epey çalışmak gerekiyor. Puanlar toplamamız lazım. Miraç benim en yakın arkadaşım. Miraç da ben de olimpiyat için iddialıyız. İkimizden biri fark etmez. Ben gidemezsem, Mihraç giderse de çok mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

Birbirlerini çok iyi tanıdıklarını ve bunun sahada karşılaştıkları zaman hem avantaj hem de dezavantaj olduğunu dile getiren Samet, "Miraç'ın her şeyini biliyorum. O da benim taktiklerimi biliyor. Avantajlarımız da dezavantajlarımız da aynı. Daha önce sadece bir kez karşılaştık. 2016 yılındaki karşılaşmayı da ben kazandım. Karşılaştığımız gün, hangimiz iyi olursa o kazansın." diye konuştu.

Aralarındaki rekabetin arkadaşlıklarını asla bozmadığını aktaran Samet, "Aramızda şu ana kadar hiç olumsuz bir şey olmadı. Hep aynı odada kalıyoruz. Bir kere bile aramızın bozulduğunu görmedim. İkimizin de hedefi aynı. 2020'ye gitmek elbette zor. Az bir zaman kaldı. Benim hedefim 2020 Olimpiyat Oyunları ve sonuna kadar orada olmayı zorlayacağım." şeklinde görüş belirtti.





- Mihraç Akkuş: "Olimpiyata gidemezsem üzülürüm, yerime Samet giderse sevinirim"





Avrupa Judo Federasyonu tarafından geçen yıl elde ettiği başarılardan dolayı "altın çocuk" olarak adlandırılan 18 yaşındaki Mihraç Akkuş da olimpiyat yolundaki en büyük rakibi olan Samet'le olan dostluklarını anlattı.

Judoya 12 yaşında başlayan geçen yıl ümitlerde Avrupa ve dünya şampiyonalarıyla Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda (EYOF) altın madalya alarak büyük başarılar yakalayan Mihraç'ın da en büyük hedefi olimpiyatlara katılmak.

Samet'in çok iyi bir judo stiline sahip olduğunu dile getiren Mihraç, şunları kaydetti:

"Türkiye şampiyonalarına gittiğimizde ilk turlarda karşıma Samet çıksın istemem. Onunla finalde karşılaşmak isterim. Samet benim 5 yılı aşkındır arkadaşım. Türkiye'nin en iyi judocularından biri. Uluslararası maçlara gittiğimizde kampta aynı odada kalıyoruz. Maç günleri de birbirimize sürekli taktik veririz. Olimpiyata gidemezsem üzülürüm ama benim yerime Samet giderse sevinirim ve madalya almasını çok isterim."

Samet'e karşı 2016'da kaybettiği maçı hatırlatan Mihraç, "Daha yeni ümitler kategorisine çıkmıştım o zaman. Beni o zaman tecrübesiyle yendi ama şimdi karşılaşsak kesin bir şey diyemeyiz. Samet'le günümüz birbirimize yaptığımız tatlı atışmalarla geçiyor. Sadece antrenmanda değil odamızda da birbirimizle maç yapıyoruz. Her sporcunun rüyasıdır olimpiyatta yer almak. İyi olan kazansın." değerlendirmesine bulundu.