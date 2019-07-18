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Dışarı çıkacaklar dikkat... Şemsiyenizi yanınıza alın

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin iç bölgeleri sağanak yağışın etkisindeyken, kıyı bölgeleri ve doğu illerinde güneş yüzünü gösterecek

18 Temmuz 2019 Perşembe 07:04
Dışarı çıkacaklar dikkat... Şemsiyenizi yanınıza alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç, batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı:

Yağışların; Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 07:04
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Sakarya
  5. Hatay
  6. Gaziantep
  7. Adana
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