Dışa bağımlılık azalacak! Büyüme ve istihdam sağlam bir rotaya oturacak

Ekonomi Servisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK ile YÖK arasında imzalanan bilimsel çalışmalar ve araştırmalarda iş birliği protokollerinin imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Varank, sanayi ve teknoloji alanında Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak yapısal reformlara odaklandıklarını söyledi.

Yapısal dönüşümü gerçekleştireceğiz

Hükümetin akademiyle yürüttüğü ortak projelerin önemine işaret eden Varank, “Ekonomik yarışta geri kalmamak için yüksek katma değer, verimlilik artışları, dijitalleşme ve bölgesel kalkınma eksenlerinde bir dizi önceliğimiz bulunuyor. Nihai amacımız, üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirmek. Bu sayede dışa bağımlılık ve dış finansman ihtiyacı azalacak, büyüme ve istihdam sağlam bir rotaya oturacak” dedi.

İstihdama katkı

YÖK ile imzalanan protokoller kapsamında sanayide duyulan insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapacaklarına dikkati çeken Varank, şöyle konuştu: “Üniversitelerin bünyesindeki zengin insan kaynağımız, enstitü ve sanayi kuruluşlarındaki altyapılarda yer alma olanağına kavuşacak. İş gücü piyasasındaki yetenek setlerini çeşitlendirip, kabiliyet eksikliklerini gidermemiz gerekiyor. Üretim değer zincirini bir bütün olarak ele alıyoruz. Bilimsel araştırma, uygulamalı bilim, ürün geliştirme ve ticarileşme katmanlarından oluşan her bir aşama bizim için eşit öneme sahip. TÜBİTAK aracılığıyla tüm bu katmanlarda nitelikli bilginin işlenmesini ve paylaşımını mümkün kılan yüksek teknoloji iş birliği platformlarını desteklemeye başladık.”