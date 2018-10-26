Diş teli temizliğine dikkat!

Ortodontik tedavi sırasında yapılan diş teli temizliğinin diş çürüklerini, diş eti iltihaplarını ve oluşabilecek diğer komplikasyonları önlüyor.

Diş teli temizlenmediği zaman dişlerdeki bakteriler braketlerin etrafına yerleşerek aralarında biriktiğini söyleyen Diş Hekimi ve Ortodonti Uzmanı Hakan Dönmez, bu durumun diş taşlarının oluşmasına yol açtığını ifade etti.

Diş taşlarının diş ve diş eti problemlerine davetiye çıkardığını ve temizlenmesinin de daha zor olduğunu aktaran Dönmez, diş teli temizliği ile ilgili sık sorulan soruları şöyle yanıtladı:

DİŞ TELİ VARKEN DİŞLER NASIL FIRÇALANMALI?

Ortodonti tedavisi görenler diş tellerine zarar vermemek için kesinlikle yumuşak uçlu, küçük başlı ve düz diş fırçası kullanmalıdır. Elektrikli (şarjlı) diş fırçaları da orta hızda kullanıldığında diş telleri için güvenlidir. Sadece fırçanın sert kısımlarının braketlere çarpmamasına dikkat edilmelidir. Günde en az 2-3 kez diş fırçalanması önerilmektedir. En azından sabah ve yatmadan önce yemeklerden sonra dişler fırçalanmalıdır. Kullandığımız normal diş fırçamızın haricinde diş aralarına ulaşmak için diş arası (ara yüz) fırçaları da kullanabiliriz.

DİŞ TELLERİNİN TEMİZLİĞİ İÇİN DİŞ FIRÇASI HARİCİNDE NELER KULLANILIR?

Diş tellerini temizlemek için fırçalamanın yanı sıra başka yardımcı yöntemler de kullanılabilir. Öncelikle diş macununun, dişleri güçlendirip koruması için fluoridli olmasına özen gösterin. Bunun haricinde fluoridli ağız bakım suları da mevcuttur. Günde en az bir defa veya en azından iki günde bir diş ipi kullanmak gereklidir. Braketlerde kullanmak için özel tek ucu sertleştirilmiş diş ipleri vardır. Diş ipini nasıl kullanacağını öğrenmek için ortodonti uzmanınıza danışabilirsiniz. Bunların haricinde diş fırçalamanın yerine geçmese de yardımcı olarak ağız duşu kullanılabilir. Ağız duşu ulaşılması güç diş aralarına ve braketlerin dişlere yapıştığı alanlara ulaşır ve temizler. Daha sağlıklı ortodonti tedavisi için bu yöntemlerin hepsini kullanmalısınız. Rutin ziyaretleriniz dışında yılda en bir kez ise ortodontistinize dişlerinizi kontrol ettirmelisiniz.

DİŞ TELİMİN DOĞRU TEMİZLENDİĞİNDEN NASIL EMİN OLABİLİRİM?

Diş telinin doğru olarak nasıl temizleneceğini öğrenmek için ortodonti uzmanınızdan yardım alabilirsiniz. Braket takılı dişlerin temizliği normal diş temizliğinden daha uzun sürmektedir ve braketlere zarar vermemek için daha fazla dikkat gerektirir. Bunun için mutlaka bir uzmanın tavsiyesine göre hareket etmelisiniz.

DİŞ TELLERİNİN BAKIMI İÇİN HANGİ YİYECEKLERDEN UZAK DURMALIYIZ?

Öncelikle tellerin temizliğini genel olarak sağladıktan sonra dikkat etmemiz gereken belli başlı durumlar vardır. Bunlar yediğimiz yiyeceklere özen göstermekle başlar. Diş tellerinin ve dişlerin lekelenebileceği yiyeceklerden uzak durmalıyız. Örneğin; siyah üzüm, şarap, köri sosu gibi boyama özelliği olan yiyeceklerdir. Bunların haricinde sert kabuklu yiyecekler ve diş tellerine yapışacak karamelli veya şekerli yapışkan yiyeceklerden de uzak durmak diş tellerinin hijyeni acısından faydalı olacaktır.