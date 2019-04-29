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Diş sıkmak stresten mi kaynaklanıyor?

Bir kişinin diş sıkma gücünün 5 tona kadar ulaşabildiğini biliyor muydunuz? 'Özellikle gece uyurken dişlerin sıkılması aşınmalara, kök uçlarında zararlara neden olur. Bunlar da zamanla diş kaybına yol açar' diyen Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurselen Toygar stres ve diş sıkma rahatsızlığı arasındaki ilişkinin ihmal edilmemesi yönünde açıklama da bulundu. İşte detaylar...

29 Nisan 2019 Pazartesi 22:40
Diş sıkmak stresten mi kaynaklanıyor?

Bir kişinin diş sıkma gücünün 5 tona kadar ulaşabildiğini biliyor muydunuz? 'Özellikle gece uyurken dişlerin sıkılması aşınmalara, kök uçlarında zararlara neden olur. Bunlar da zamanla diş kaybına yol açar' diyen Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurselen Toygar stres ve diş sıkma rahatsızlığı arasındaki ilişkinin ihmal edilmemesi yönünde açıklama da bulundu. İşte detaylar...

Stres ne kadar etkilidir?

Diş sıkma genellikle uyku sırasında çoğunlukla da hastanın farkında olmadan yaptığı aşırı çene hareketleridir ve çene eklem problemlerine yol açar. Bruksizm ise diş sıkarken ses çıkmasıdır  (gıcırdatmak)

Prof. Dr. Toygar, stresle birlikte ortaya çıkan gece diş sıkmalarının ağız ve vücut sağlığı açısından da bazı sıkıntılar yaşattığını belirtti. İnsanların daha çok gece farkında olmadan bu rahatsızlığı yaşadığına dikkati çeken Toygar, şöyle konuştu:

'Beyin bölgesine stres ne kadar yoğun iletilirse çiğneme kaslarının sıkımı o oranda güçlenir ve kişi farkında olmadan dişlerini gıcırdatmaya, sıkmaya başlar. Çene kasları çok güçlüdür. Yapılan araştırmalar bir kişinin diş sıkma gücünün 5 tona kadar ulaşabildiğini gösteriyor. Çene kasları diğer kaslara göre yorulmazlar. Bunun kasılma gücü daha fazladır.'

Zamanla diş kaybına neden olabilir

Diş sıkmanın önüne geçebilmek için stresten uzak kalmanın gerekliliğine vurgu yapan Toygar, bu rahatsızlığın baş, boyun, bel ağrılarına da yol açtığını ifade etti.

Kişilerin ancak uyandığında çenesindeki ağrıdan bu rahatsızlığı fark edebileceğine işaret eden Toygar, 'Özellikle gece uyurken dişlerin sıkılması aşınmalara, kök uçlarında zararlara neden olur. Bunlar da zamanla diş kaybına yol açar' dedi.

Bruksizmi önlemek için neler yapılabilir?

Toygar, bruksizm denen bu rahatsızlığın önlenebilmesi için günde iki kez 20'şer dakika çene eklemine sıcak havluyla masaj yapılabileceğini, şeker ve kafein tüketiminden uzak durarak yumuşak gıdalarla beslenebileceği, gece yatarken de diş sıkma önleyici aparat kullanabileceği tavsiyesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 22:40
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