Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı

Ankara kulislerinden basına yansıyan "Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti kuruyor" iddiaları bugün Fatih Altaylının da gündeminde. Altaylı yapılan haberlerin "kulaktan dolma, uydurma bilgi" olduğunu belirterek "En hakikisinden, en taze bilgiyi almak istiyorsanız, buyrun okuyun lütfen" diyerek Davutoğlu'nun partisi için çalışmalarda sona yaklaşıldığını ancak Babacan tarafında farklı bir sürecin yaşandığını belirtiyor.

Babacan iş dünyasıyla görüşüyor

Babacan'ın; iş dünyasında, yerli ve yabancı yatırımcılar, bankacılarla "periyodik" toplantılar halinde olduğunu belirten Altaylı "Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD üyelerini ziyaret etmiş, ekonomiyi değerlendirip üyelerle sohbet etmiş. Büyük ilgi ve iltifata mazhar olmuş.“Size ihtiyaç var” cümlesi çokça söyleniyormuş." dedi.

"Küskünler hareketi" gibi algılanmak istemiyorlar

"Babacan’ın ve ona kol kanat geren Abdullah Gül’ün en son istediği şey partinin bir “küskünler hareketi” gibi algılanması." diyen Altaylı "Bu yüzden de “İstifa ettirelim, hemen grup kuralım” gibi bir yaklaşımdan en azından şimdilik uzak duruyorlar." diye yazdı.

"Babacan'ın arkasında ciddi uluslararası destek var"

“Babacan ile Davutoğlu ayrı ayrı çıkıp sonra birleşebilirler” yorumlarına katılmadığını belirten Altaylı "Çünkü Babacan’ın arkasında çok ciddi bir uluslararası destek olduğunu biliyorum. O desteğin Davutoğlu’na aynı şekilde yaklaşıp yaklaşmayacağını kestirmek zor. Tabii siyaset bu.Kesin konuşmamak lazım." cümleleriyle yazısını bitiriyor.