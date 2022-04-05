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Oruç Diş kanaması orucu bozar mı?
Oruç

Diş kanaması orucu bozar mı?

Ramazan ayında diş fırçalarken ya da çeşitli sağlık sorunları sebebiyle dişleri kanayanlar “Oruçluyken diş kanarsa ne olur?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, oruçluyken diş fırçalanırken kanama olursa oruç kaza mı edilir?

Yeniakit Publisher
2022-04-05 15:06:00 -
Diş kanaması orucu bozar mı?

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Mübarek ramazan ayıyla birlikte orucun hangi durumlarda bozulacağı konusu ise araştırılmaya başlandı. Peki, oruçluyken diş kanarsa ne olur?

Diş kanaması orucu bozar mı?

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

Oruçluyken diş fırçalanır mı?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

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